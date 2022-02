ARVUSTUS ⟩ Viikingid: mida me neist nüüd rohkem teada saame

Viikingid on popid. On olnud mitu sajandit. 19. sajandi Põhja-Ameerikas said viikingid ääretult populaarseks maa Põhja-Euroopa juurtega esimeste avastajatena, sobides anglosaksi ja skandinaavia taustaga ameeriklaste enesetundele Kolumbusest tunduvalt paremini. Tol ajal olid maailma kuulsaimad viikingid kindlasti Gröönimaa avastaja Erik Punane ja tema poeg Leif Eriksson, kes jõudis esimesena Põhja-Ameerika idarannikule, kohtadesse nagu Helluland, Markland ja Vínland.