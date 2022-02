ARVUSTUS ⟩ «Uncharted» kinodes: mängurite lemmikust sai taas film

«Uncharted: kaardilt kadunud» heidab romantiseeriva pilgu kaugele minevikule, mil silmapiiri taga ootas tundmatus. Viimase sajandi jooksul on maailm paraku kiires tempos üha väiksemaks ja väiksemaks muutunud. Lennuliikluse ja tehnoloogia arengu tulemusena on kaugeimadki paigad muutunud pea kõigile ligipääsetavaks. Kui mitte puhkuse sihtpaigana, siis vähemalt meedia vahendusel.

Maailma pisenemine on mõjutanud tugevalt ka filme. Üheks olulisemaks seiklusžanri verstapostiks oli 1951. aastal «Aafrika kuninganna» – üks esimesi stuudiotest kaugel eemal Aafrikas üles võetud suurfilme. Toonane eksootika ja ainulaadsus on muutunud praegu igapäevaseks. Iga Bondi, Bourne’i või «Kiirete ja vihaste» filmi kohustuslikuks osaks on saanud mööda maailmakaardi eri otsi konnata.