UUS PLAAT ⟩ Pole enam põhjust seda bändi vihata

Ja nüüd on see aeg väidetavalt käes. Kriitikud väidavad rahumeelselt, et uue plaadiga on vana hea AnCo tagasi, kuigi tulihingelised fännid võivad öelda, et tegelt ei kadunud ansambel mitte kuhugi. Tegelt leidub väga häid hetki ka 2012. aasta «Centipede Hz» ja 2016. aasta «Painting Withi» peal.