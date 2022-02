«Ma lugesin varajases nooruses dissidentidest kirjanike teoseid. Kafkat kõigepealt ja sealt edasi väga palju vene kirjanikke. Mind paelus see, kuidas kunstnikud ja kirjanikud oma loominguga kommunistlikule režiimile vastu hakkasid. Avastan selle kohta siiamaani kogu aeg midagi uut ja põnevat. Mulle meeldib mõte, et vaatamata sellele, et praegu püütakse Euroopa riike väga ühtseks pereks muuta, oleme kõik tegelikult väga erinevad. Ja tegelikult on ka tänapäevane maailm kaheks jaotunud: rikkad ja vaesed, naised ja mehed, diktaatorid ja liberaalid… Tahtsin just seda ideed filmiski edasi anda, näidata nii neid, kes elavad eksiilis, kui ka neid, kes on oma mõtete eest eksiili pagenud.»