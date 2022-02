PÕHJALIK ÜLEVAADE ⟩ Mehed pandi filmis pornot lugema

See on lavastuslik osa En­countersi programmis parimaks dokfilmiks tunnistatud ­Austria filmitegija Ruth ­Beckermanni «Mutzenbacherist». ­Tõsielulises pooles loevad mehed vanuses ­16–99 ette varjamatult ­intiimseid ja detailitäpseid katkeid ­eesti keeleski ajakirjas Maaja ilmunud tekstist «Josephine Mutzenbacher. Ühe Viini hoora elulugu». Heausksed mehed on saabunud filmi-casting’ule, mis tegelikult osutub dokfilmivõtteks ning Beckermanni mõtteks uurida, kuidas suhtutakse seksuaalsusesse tänapäeval, kui see on küll nii tabuvaba, aga samas paljude esteetiliste piirangutega.