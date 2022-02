Suri grungehiiglane Mark Lanegan

Lanegan tõusis orbiidile 1984. aastal loodud rockbändi Screaming Trees lauljana, hiljem esines ansamblite Queens of the Stone Age ja The Gutter Twins ridades. Ta suri oma kodus Killanerys Iirimaal. 2021. aastal põdes ta raskelt koroonat, mille tagajärjel oli mitu kuud koomas, jäi kurdiks ja kaotas liikumisvõime.