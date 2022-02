ELU KOOS KUNSTIGA ⟩ Kadri Liis Rääk: «Ma otsin tekstuure, mis jutustaksid lugu»

Isegi kui meid ootab ees katastroof ning elu sellisena, nagu me seda praegu tunneme, muutub totaalselt, ei pea ilmtingimata kultiveerima negatiivseid, düstoopilisi tulevikustsenaariumeid. Lootus ökosüsteemidele, mis on juhitud empaatiatundest teiste olendite ja ümbritseva vastu, on küll utoopiline, kuid siiski võimalik viis elu jätkamiseks. Kunstnik Kadri Liis Rääk on teinud galeriis​ Hoib nendest mõtetest lähtudes näituse «Xarkaadia» (avatud 28. veebruarini), mis muu hulgas asetab puudutuse žesti omavahelise infovahetamise keskmesse.