INTERVJUU ⟩ Teatris tegid tegusid ägedad naised

Teatriaastat kokku võttes ütleb kriitik Keiu Virro, et palju tegeleti lavastustes sotsiaalsete teemadega, räägiti väärkohtlemisest ja sõltuvusest. Samas nendib ta, et kui pandeemia esimesel aastal tundus, et uuest olukorrast võib välja kasvada uusi teatrivorme, siis koroona teise aasta põhjal pole põhjust rääkida mingisugustest olulistest teatriuuendustest. Vähemasti Eestis. «Näiteks veebi kaudu näidatav teater suuremat hoogu sisse ei saanud, katsetused jäid katsetusteks. Erandiks ehk elektron.art platvorm,» lausub Virro.