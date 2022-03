Kultuuri lühiuudised

Rakveres esietendub Ibseni näidend «Rosmersholm»

Filharmoonia Kammerkoori juhina jätkab Linnamägi

Nõmmel avati kaasaegse kunsti müügi galerii

2. märtsist on Tallinnas Nõmmel aadressil Raudtee tn 23/1 avatud uus Eesti nüüdisaegsele kunstile pühendatud galerii Artrovert. Esindatud on tööd noortelt tärkavatelt kunstnikelt kuni elavate klassikute töödeni. Galerii missioon on tuua nüüdisaegsed autorid inimestele lähemale ja nende kodudesse. Avamiskollektsioonis on müügil teosed paljudelt kunstnikelt: Anders Koort, Eero Alev, Janika Turu, Kadri Toom, Kiwa, Kristi Kongi, Liisa Jugapuu, Mihkel Ilus, Olev Kuma, Saskia Järve, Sirja-Liisa Eelma ja Sirje Runge. Peatselt on lisandumas veel mitmeid autoreid ja töid. Galeriis on lisaks kunstile väljas Skandinaavia brändide Norr11 ja 101 Copenhagen mööbel, valgustid ning disaini- ja interjööritooted. Siim Raie oli aastatel 2015–2021 muinsuskaitseameti peadirektor, varem töötanud Eesti Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori ja presidendi kantselei direktorina.