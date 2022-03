KINDEL LAKS ⟩ Vaimulik koorimuusika raskemuusika kastmes

Ettevaatust, spoilerid!

Olen seda vist oma miljon korda öelnud, aga ütlen ühe korra veel: mulle ei meeldi õudusfilmid. Aga mulle meeldib «Random Number Generator Horror Podcast No. 9». See Jeffrey Cranori ja Cecil Baldwini loodud taskuhääling kõlab küll, nagu tegemist võiks olla millegi tõsiselt hirmutavaga, ent tegelikkuses on kahe häälenäitleja eesmärk muuta õudusžanr kõigile kättesaadavaks ja seeditavaks. Täringute veeretamise süsteemi kaudu valitud õudusfilmid ja neile vastavad episoodid on küll enamasti võrdlemisi pikad, ent annavad ka üsna täpse ja sageli ülinaljaka juhendi, kuidas õudusžanrile erinevate nurkade alt läheneda.