AK ⟩ Kolõma laagrite julmusest inimlikkuse kaitsekinnastes

Venda Sõelsepa (1923–2006) eelmise aasta oktoobris ilmunud raamat «Kolõma – kole maa» on vähemalt kümnes eestlaste kirjutatud raamat sunnitööst Stalini-aegsetes Kolõma vangilaagrites. Jüri Kaldmaa koostatud ja kommenteeritud (suur väärtus on ainuüksi isiku- ja kohanimeregistril) Sõelsepa raamat on siiski ühes mõttes unikaalne: ta on ainus Eesti autor, kes on oma vangilaagrimälestused Kolõmast esitanud ka ilukirjanduslikus vormis.

Muide, isegi venekeelses ilukirjanduses leidus kuni viimase ajani Kolõma laagrite teemat väga vähe. Mina olen lugenud Vjatšeslav Palmani ja Juri Penzini jutustusi, kuid eelkõige on muidugi kuulsad Varlam Šalamovi lood. Seda kõike arvestades on Sõelsepa kümmekonnal jutustusel veelgi suurem väärtus. Ise Kolõma õudused läbi elanud ja sinna sattunud eestlaste saatust kõige põhjalikumalt uurinud Aadu Oll nimetabki Venda Sõelseppa Eesti oma Šalamoviks. Kuna kaks aastat tagasi ilmusid esmakordselt eesti keeles Šalamovi «Kolõma jutud», siis on neid kahte raamatut paslik veidi võrrelda.

Sõelsepal on jutustusi, mille tõlkimist ei pea häbenema ükskõik mis keelde. Need on täiesti Šalamovi tasemel. Pean silmas näiteks jutustusi «Püha öö narilaudadel», «Kaks kahvatut täpikest» ja «Lambamatt». Neist esimene jutt on eriti võimas ja mällu sööbiv kirjeldus sellest, kuidas eestlased tähistasid 1945. aasta jõule, oma esimesi jõule Kolõmal, Duskanja invaliidide laagris. Sõelsepp nimetab Duskanja laagrit «üheks ilgeimaks Kolõma kolkaks» (lk 364). Kõige noorem invaliidide laagris olnud eestlane tuli vangide barakis salaja toimunud «jõulupeole» alasti (detsembri lõpus võib Kolõmal olla väljas 50–60 kraadi külma), sest talle ei olnud lihtsalt jätkunud isegi räbaldunud riideid.