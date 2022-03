Oskar Lutsu huumoripreemia laureaadiks valiti Tõnis Niinemets

«Suur au on olla selles väärikas seltskonnas, kes on huumoripreemia pälvinud. Ma ei tee oma tööd preemiate pärast, kuid südantsoojendav tunne on ikka, kui minu tööd tunnustatakse,» ütles humorist Tõnis Niinemets ning lisas, et huvitavaks faktiks on see, et esimene preemia anti välja tema sünniaastal.