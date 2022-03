Täna ilmub eksperimentaalmuusika kogumikalbum eesti muusikutelt

«Vahelüli» on kogumik-LP, millel kõlavaid teoseid ühendab omanäoliste seoste tõmbamine eri žanrite vahel. Albumi palad on valdavalt salvestatud just antud kogumikku silmas pidades ja nende hulgast leiab nii improrännakuid kui ka helimaastikulisi seadeid. Plaadil kuuleb teoseid järgmistelt muusikutelt: Hello Upan, Road To Saturn (varasema nimega Lost Harbours & eleOnora), vmr, Liz Wirestring, Katariin Raska & Sébastien Grenat ning Underground Forest.