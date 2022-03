Naiste Ööde Filmifestival toob Raplasse glamuuri

Tõuke justnimelt filmi-ja mitte mõnele teise festivali tegemiseks sai Ettevõtlikud Naised Raplamaal MTÜ eestvedaja ja NÖFFi juht Katrin Klaebo sellest, et 2018. aastal avati Raplas väike sõltumatu kino. «Olid olemas naised, oli naistepäev ja oli kinosaal. Otsisime formaati, mis oleks meie jaoks huvitav,» selgitas Klaebo, kes suure filmisõbrana on kunagi töötanud ka filmistuudios ja käinud vapralt PÖFFil üle 10 aasta. «Lisaks tahtsin meie väikelinna tuua natukene glamuuri.»

Punaseks vaibaks on põhjust, sest sel aastal esimest korda NÖFFi ajaloos esilinastub festivalil ka üks uus Eesti lühidokumentaalfilm - Mirjam Matiiseni «Lumi ja Leenu». Linateos räägib hingemineva loo ühest viimasest ühelehmapidajast Raplamaal (vaata täpsemalt lisaloost) ning tuleb ekraanile spetsiaalsel Eesti lühidokumentaalfilmide seansil. Pidulikkust lisab NÖFFile seegi, et neil on ka oma auhind, mis antakse üle festivali avamisel - Eesti ühe mainekama ja produktiivsema naisfilmilooja Leida Laiuse mälestusauhind. Eelnevatel aastatel on selle saanud Marianne Kõrver ja Katrin Kissa.