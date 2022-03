Siit algas televisiooni kuldajastu

«Vampiiritapja Buffy» kuulub minu puhul teise kategooriasse – see on kogu mu elu olemas olnud, kuid mu teadvusesse kerkis see alles hiljaaegu. Ma polnud sündinud, kui see algas ja ma olin liiga noor, kui see relevantne oli, ent nüüd olen ma täpselt parajas eas ning näinud enam-vähem piisava hulga muid teleseriaale, et viimaks mõista, millise jälje «Vampiiritapja Buffy» telemaastikule jätnud on.