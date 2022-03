Kultuur on nagu Putin – kompromiss on surm

Kultuuriajakirjandus on selline huvitav ajakirjanduse valdkond, mis on pidevalt nagu kahe tule vahel (samas, milline ei oleks?). Ühelt poolt tahetakse seda moderniseerida ja lõbusamaks muuta, teiselt poolt aga leitakse, et ikka võiks säilida tõsisem ja rangem toon ja rohkem võiks rääkida sisulistest asjadest, mitte teha komejanti.