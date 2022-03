AK ⟩ Tokarczuk rändab nii kaugetesse maadesse kui ka inimese sisse

Vormilt on teos kildudest, fragmentidest koosnev mingil määral autobiograafiline romaan, mille sees on tegelikult ka mitu pikemat liini, neist mõnigi rohkem või vähem ajalooline, ulatudes 17. sajandist tänapäeva. Need liinid jagunevad samuti mitmeks pikemaks-lühemaks, kohati eri jutustajate vaatenurgast kujutatud osaks.

«Rändajad» on ingliskeelses maailmas vist Tokarczuki tuntuim romaan, igal juhul on tegu selles ruumis läbimurdeteosega, mis tõi autorile ja tema tõlkijale Jennifer Croftile 2018. aastal parima tõlkeraamatu Bookeri preemia. Inglise keelde on Croft ja teine Tokarczuki tõlkija Antonia Lloyd-Jones muide praeguseks ümber pannud kuus tema romaani.