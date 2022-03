AK ⟩ Filmilik krimi- ja spioonilugu pimendamisaegsest Londonist

Krimiloo peategelane on ­Sohot ning selle elanikke läbi ja lõhki tundev iiri-itaalia päritolu Scotland Yardi inspektor Patrick Aloysius McCarthy. Ta on nägus, seltskondlik ja osav suhtleja, hoolimata sellest, kas tema vastas on lihtne söevedaja või veetlev paruness. Samuti on McCarthy oskuslik ümberkehastuja ning mitte keegi ei oska kahtlustadagi, et kohalike seas populaarne ja lugupeetud inspektor jälgib Soho elanike tegemisi ka ­hoopis teistsuguse identiteedi alt.