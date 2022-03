KINDEL LAKS ⟩ Kuidas Yuval Harari puusse pani

Vaata Anonymouse maski taha

Mis kikkhabemega tegelane see on, kelle mask ilmub tavaliselt mõne häkkimisuudise juures? Inimesed, kes on kuulutanud ennast internetikogukonnaks Anonymous, lihtsalt võtsid selle oma vapiks. Luba küsimata, nagu ikka. Maskil on kujutatud Guy Fawkesi, Inglise kuningat James I õhku lasta tahtnud Püssirohuvandenõu (1605) ninamehi. Selle tegelase vormisid rõhumise vastu võitlevaks kangelaseks Alan Moore ja David Lloyd. Vennad (tol ajal) Wachows- kid kirjutasid sellest stsenaariumi ja film linastus 2005. aastal pealkirja all «V for Vendetta». Kui saate, siis otsige see üles ja vaadake (üle). See on üsna sürreaalne ja jabur kogemus, aga praegusele maailmale jääb kõvasti alla.