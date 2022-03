NÄDALA PLAAT ⟩ Mees, kes annab põhjuse naeratada

Souli ja grime’i peoräpi, jazz’i-elementide ja gospeliga tempiv artist on kahtlemata eksperimenteeriv, kuid tulemus on selline üsna harvaesinev kombinatsioon, millel on suurepärane peopotentsiaal ja tantsupõrandakõlblikkus, kuid on samas piisavalt immutatud põrandaaluse usaldusväärsusega.