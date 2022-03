Kohtumispaik Tanja Muravskajaga on tähenduslik: Tallinna Vene muuseum, kus sügiseni on avatud Muravskaja näitus «Hingelähedane sõna», on võtnud eesmärgiks eestivene kultuuri kogumise ja mõtestamise. Tallinna linnale kuuluv muuseum asub vaid mõned sammud Vene Föderatsiooni saatkonnast, mille esine on täis plakateid Ukraina sõja vastu. Õhk meie ümber on emotsioonidest nii paks, et seda võiks noaga lõigata.