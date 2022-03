AJA AUK ⟩ Raiskamisele pühendatud elud

Mõnede plaatidega on nii, et ilmudes ei taha neist keegi eriti midagi teada, küll aga jõuavad nad aja jooksul kultuurimüüdi liha ja rammu oma kontidele koguda. Velvet Undergroundi debüütplaat ilmus täna 55 aastat tagasi ja see on plaatidest üks kuulsamaid ja mõjukamaid. Tegelikult iga selle lugu vääriks enam-vähem eraldi «Aja auku».