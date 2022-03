JUURIKAS ⟩ Ulata abikäsi Vene oligarhide toetuseks

Nii näiteks tõsteti hiljuti oma Toskaana suvekodust välja Oleg Savtšenko, kes jõudis kaasa haarata vaid kassi, kalendermärkmiku, hambaharja ja malendite komplekti. Hetkel kodutute varjupaigas peatuva oligarhi toetuseks on Toskaanas alustatud korjandust. Kohalikud inimesed on toonud riideid, konserve ja juurvilja. Kassile on toodud pasteeti. Vene saatkonna juurde on asetatud korjanduskastid, kuhu saab Olegi ja tema kassi jaoks tuua ravimeid, seepi ja toitu.