ARVUSTUS ⟩ Thomas Bernhard – üliesteet räpavoodis

Austria on tore maa. Millegipärast seostub see nii mõnegi teadvuses pigem millegi perversse, haiglase ja liialdatuga. Thomas Bernhard (1931–1989) on üks mu lemmikkirjanikke. Kui tunnen, et tahaks ennast kuidagi maha laadida, võtan riiulist Bernhardi ja loen mõne lehekülje. See aitab. Negatiivsusel on jumalik jõud.