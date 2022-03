KULTUUR ⟩ Robotkristuse eshatoloogia

Aparaaditehases tARTu galeriisse Daniil Logovoi näitusele «Alalisvool kui armu allikas» sisse astudes on esimene mulje sama, mis oli mõned kuud tagasi Kiwa näitusel «Kood ja kosmos» – salapärane pimedus ja mustale lisaks ka midagi valget või valgust. Aga verinoore mehe Logovoi ekspositsioon osutus veel põnevamaks. Kiwa väljapaneku seinad olid tühjad, praegusel piibliteemalised maalid. Et etikettidega mitte rikkuda seinte peal maale ümbritsevaid joonestikke, on teosed nummerdatud, numbrid põrandale maalitud ja nimestik ukse juurde lauale pandud. Laual on ka küünlad ja taskulamp, kes mida vajab, võtab. Kuid nimestik justkui üldse ei sobi kokku sellega, mida ta nimetab, ning ma palusin selgitust kunstnikult ja semiootikult Rauno Thomas Mossilt.