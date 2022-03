Kultuuriuudised: Sõpruse puiestee annab Ukraina toetuseks konsterdi

Sõpruse Puiestee toetab kontserdiga Ukrainat

Sel reedel, 18. märtsil esineb kell 19 Tallinnas Hiiu pubis alternatiivpop­ansambel Sõpruse Puiestee. Allan Vainola ja Mait Vaigu kureeritud kollektiiv annetab kontserdi piletitulu Ukraina toetuseks. Allan Vainola sõnul kannab selle kontserdi kava pealkirja «Mustale merele» ja lugude valik on kantud soovist ja lootusest rahule. Ansambli tekstikirjutaja, äsjane kirjanduspreemia laureaat Mait Vaik lisas, et sel korral astub bändiga üles ka solist Merili Varik, kellega koos on ansambel teinud oma klassikasse kuuluva menulaulu «Rahu, ainult rahu». Piletitulu annetatakse MTÜ Mondo kaudu Ukraina toetuseks.