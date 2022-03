Endiselt tegus Uriah Heep on 50-aastane. See on bänd, kelle kontos on klassikalised rokihümnid «Lady in Black», «Gypsy» ja «Easy Living». Nad on oma poole sajandi pikkuse karjääri jooksul saanud valmis 24 stuudioalbumit, müünud 45 miljonit plaati ning astunud lavalaudadele üle 4000 korra.