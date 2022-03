KULTUUR ⟩ Marju Lauristin meenutab: Andrei Sahharov oli suur isiksus suurte ideedega

Sahharov oli selles esimeses kriitilises analüüsis veel küllalt optimistlik, ta lootis, et nõukogude süsteem pikapeale tänu tehnika arengule ja üldisele progressile sulab kokku lääne süsteemiga, ning kahe süsteemi vahelise võitluse asemel peaks tulevikus kõikjal arenema modernne ja vaba ühiskond. Aga muidugi üsna varsti sai ta tunda, et need ideed kahjuks sellisel väga optimistlikul moel ei teostu.