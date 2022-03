KULTUURIS KUUM ⟩ Kadri Kõusaar: Kui oleksin hüpanud merre, siis oleksin raudselt uppunud!

Kõusaar on mu sõber, sestap oleks kohatu selles loos ka teietada – me tunneme teineteist täpselt veerand sajandit. Aastaid oleme täiesti juhuslikult elanud ka naabermajades, kuid nagu tänapäeval kombeks, suhelnud ikka vaid internetis: tänavalgi pole õnnestunud teineteisega isegi mitte juhuslikult trehvata. Elud on liikunud justkui paralleelselt, kuid erinevatel kiirustel: ajakirjandusest sprintis väle Kõusaar kohe pärast keskkooli ilukirjandusse, sealt lipsas aga filmimeediumisse. Ning Kõusaare uues filmis «Kõrb» ongi palju maagilisi momente, midagi üldinimlikku ja humaanselt hümnilikku. Vähemasti tekkis selline mulje intervjuueelsel ööl, mil diivaniserval istudes sülearvutist «Kõrbe» vaatasin, keele all juba lagunemas rahustav unerohutablett.