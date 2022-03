AK ⟩ Paavo Matsin pani Lenini kassidega kokku

Paavo Matsin, «Gogoli disko» ilmus juba seitse aastat tagasi. Nüüd on sellest saanud üsna suure tõenäosusega kõige rohkem võõrkeeltesse tõlgitud Viljandi- aineline teos. Kas oled kursis, on see kuidagi Viljandi vastu oluliselt turismialast või muud masti huvi kergitanud?

Tean ka eestlasi, kes on pärast mu teoste lugemist Riiga, Viljandisse või Prahasse kippunud. «Lenini valsi» esimene tiraaž on ka läbi müüdud, just tellisime 1000 tükki juurde. «Gogoli disko» on tõlgitud 12 keelde: inglise, saksa, hispaania, ungari, soome, bulgaaria, makedoonia, kreeka, taani, serbia, läti, kohe ilmub ka poola keeles. Mõni tõlge neist on tehtud ka ilma igasuguse Euroopa Liidu toetuseta, nii et huvi on tõesti olnud suur.