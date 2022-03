Vana ja väsinud õhtumaa kultuuri viimane värske õis?

Aastad on minu jaoks viimasel kolmel ja poolel kümnendil jagunenud kaheks: need, mil ansambel Napalm Death avaldab uue albumi, ning need, mil ei avalda. Kusjuures need, mil Birminghami grindcore-biitlid värsket materjali ei väljasta, pole justkui päris õiged aastad. Tänavuse võis selles plaanis lugeda kordaläinuks juba veebruaris: saatus oli armuline, album tuli. Mis sest, et minialbum. «Resentment Is Always Seismic» on salvestatud juba eelmise albumi stuudiosessioonide ajal, kuid kannab uue materjalina välja suurepäraselt. Plaadi esiksingel «Narcissus» on ilmselt parim, mida vanal ja väsinud õhtumaa kultuuril on inimkonnale tänavu anda olnud.