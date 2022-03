AK ⟩ Kirjanduse ja alkeemia ühe suupoolega muigav seos

Paavo Matsin, üks Eesti fantaasiarikkamaid proosakirjanikke, annab artiklikogus «Kirjandus ja alkeemia» omajagu aimu selle kohta, kust tema ideelend toitu saab. Loomulikult, nimi tegelikult reedab nii mõndagi – just kirjandusest ja alkeemiast on kõige rohkem juttu. Ühest teise, teisest esimese võtmes.Matsini alkeemia ja muu esoteerika lembus ei tulene ainult huvist elukirevuse vastu, vaid sellel on sügavam põhjendus. «Just alkeemilistes traktaatides ja ilukirjanduses on minu arust inimloomust kõige paremini edasi antud, jungilikult väljendudes paljastub siin individuatsiooniprotsess kõige täiuslikumal kujul,» kirjutab ta.