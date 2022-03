NÄDALA PLAAT ⟩ Sundimatult keset tabuteemasid

33-aastane Sydneyst pärit Cameron esineb küll sooloartistina kodanikunime all, kuid see Cameron, kes on laval ja albumitel, ei ole päris see Cameron, kes päriselt. Muusik-Cameron etendas karjääri hakul ilmunud esimesel albumi «Jumping the Shark» (2013) oma alter ego siira, kuid samas saamatu meelelahutaja rolli ning sellest alates on loonud järjekindlalt korraliku fännibaasi ja saanud sõbraks hulga kuulsaid kolleege, nagu näiteks The Killersi karismaatiline pealik Brandon Flowers. Cameron lõi kaasa The Killersi albumite «Wonderful Wonderful» (2017) ja «Imploding the Mirage» (2020) juures ning on käinud bändi ka soojendamas. Albumil «Oxy Music» teevad kaasa Jason Williamson Notthinghami postpunkduost Sleaford Mods ning räppiv Lloyd Vines.