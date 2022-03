Kultuuri lühiuudised

Tartu Filmifond ootab filmiprojekte

Tartu Filmifond on avanud 2022. aasta esimese filmiprojektide taotlusvooru ning taotluste esitamise tähtaeg on 30. aprill. Filmifondi toetust võivad taotleda mängu-, dokumentaal- ja lühifilmide, animafilmide ning kvaliteetsarjade tootjad. 2022. aastal on kavandatud kaks taotlus­vooru, aprillis ja septembris, kuid ­filmifondil on õigus jagada toetused välja ka ühes voorus. Tartu Filmifondi eelarve on 150 000 eurot aastas ning toetuse määr kuni 20 protsenti regioonis filmiprojekti raames tehtud kuludest. 2015. aastast Tartu Loome­majanduskeskuse osana tegutsev Tartu Filmifond edendab Tartu linna ja maakonna arengut. Toetades professionaalsete ­audiovisuaalsete teoste tootmist, toob fond ­regiooni olulisi investeeringuid, loob ­töökohti ja turundab Tartut nii Eestis kui ka välismaal.