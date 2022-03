NÄDALA PLAAT ⟩ Pillerkaar eksootilisel vikerkaarel

Tore on kujutada ette muusikaakadeemia magistriõpet lõpetada plaaniva neiu resümeed oma tulevasest lõputööst. «Mul mõlgub mõttes sünteesida Hispaania folkloori ja moodsat urbano’t, sämplida Buriali ja Daddy Yankee’d, popile on kavas maitseks lisada reggaeton’i ja avant-jazz’i, flamenkot täiendab electro-pop, salsat ja bachata’t hiphop. On mahedat haldjaklaverit ja üsna rämedaid peobasse. Videod tulevad muidugi ka, ühes laulan duetti The Weekndiga ja selle juhatab sisse mustas ülikonnas Danny Trejo. Aa, ja kas ma seda ütlesin, et The Weeknd laulab ka hispaania keeles? Ja mina muidugi ka. Üldiselt on see feministlik peo- ja ballaadialbum.»