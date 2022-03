Elas kord loovhuligaan, kes 12-aastaselt unistas endale kokku täiesti ebareaalse ameti. «Tahan välja mõelda pööraseid tegelasi nagu «Star Warsis», luua enneolematuid karaktereid!» Kuid tundub, et mida kosmilisem unistus, seda lihtsamalt see realiseerub. See tüdruk oli Liisi Eesmaa (37) ja just oma unistuste tööd ta saates «Maskis laulja» teebki. Ning sellise eduga, et tulejutt taga.