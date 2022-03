AK ⟩ Rikkalikus murdekeeles kirjutatud uus eesti romaan

Praegusest hetkest ­tagasi vaadates tundub suisa uskumatu, kui palju erinevaid paikkondlikke keele­murdeid, rõivamustreid ning tavasid ja kombeid on siia pisukesele maalapile ja ahta­kesse keeleruumi enne kirjakeele ajastut ära mahtunud, aga eks ajas tagasi minnes kasva ka vahemaad – ammuks need siledad maanteed ja nobedad masinad tulid, ning tänane tunnike sõitu on eilne päevateekond.