AK ⟩ Meelemürkide küüsi sattunud pärijanna mõrvari jälgi ajamas

Ameerika kirjaniku Lydia Kangi krimipõnevik «Oopium ja absint» viib lugeja 1899. aasta New Yorki, kus jõukad perekonnad valmistuvad edukateks (kokkuleppe)abieludeks, osaluseksperimendi teerajaja Nellie Bly on kirjutanud end uuriva ajakirjanduse ajalukku, arstid kasutavad ravimitena mitmeid tänapäeval tuntud mõnu- ja mürkaineid ning ameerika lugejateni on jõudnud Bram Stokeri «Dracula».