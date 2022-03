KULTUUR ⟩ Kindel laks: Kuidas korvpallist sai meelelahutus

Esimese koroonakevade suurimaid telehitte oli mäletatavasti Michael Jordani ja Chicago Bullsi ikoonilisi 90ndaid imetlev dokumentaalsari «Last Dance». Nüüd on ekraanidele paisatud telesari «Winning Time: The Rise of Lakers Dynasty», mis astub kümnendi tagasi ja dramatiseerib 80ndate Los Angeles Lakersi ehk «Showtime Lakersi» tegemisi. Sedakorda küll lavastuslikult. Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar jne. Muidugi Lakersi omanik Jerry Buss, keda sarjas mängib õnnestunud valikuna John C. Reilly.