KULTUUR ⟩ Rusikakangelane Will Smith ja kuus aastat ootel olnud kõrvakiil

Harjumuspäraselt räägitakse Oscarite jagamisele järgneval hommikul võidutsenud filmidest. Erilise tähelepanu all on enamasti parim linateos, eestlaste hulgas populaarne parim rahvusvaheline film (tuleb ju teada, kes konkurentsis on, et tuleval aastal paremini teha) ning kahtlemata ka parim mees- ja naispeaosa. Eile hommikul räägiti aga ainult parimast meespeaosast – Will Smithist -, kuid paraku mitte tema suurepärase rolli pärast.