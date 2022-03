Kinno jõuab Alexandre Koberidze auhinnatud armastusfilm

Filmi režissöör Alexandre Koberidze kirjeldab, mis teda filmi inspireeris tegema: «Kui ma olin laps, pidin tihti kandma kaasas amuletti, et see kaitseks mind «kurja silma» eest. Tänapäeval ei tee nii enam eriti keegi. Ma tahtsingi teada, miks see nii on. Kas «kurja silma» enam ei ole olemas või ei usu enam keegi sellesse? Mõistagi pole mu film ainult «kurjast silmast», vaid jõududest üldisemalt. Head ja kurjad jõud on meie materialistlikust maailmast justkui kadunud, aga tõstavad vahel ikka pead. Mind huvitab suhtumine seletamatutesse jõududesse ja sellesse, mis on nende positsioon igapäevaelus. Mis side on kahe inimese vahel ja miks on nii valus, kui see side katkeb? Keegi ei tea seda. Filmis esinev metamorfoos ei ole minu jaoks allegooria või metafoor, vaid pigem miski, mis toimub meie silme alla – kõik muu on tõlgendamise küsimus.»