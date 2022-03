Kultuuri lühiuudised: Erki Pärnoja uus plaat

Kumus linastub film mereloomade raskest elust

Kumu kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja talvehooaja ­viimane film näitab, kuidas mereloomade elu on üha suuremas ohus. Taani režissööri Robin Petré poeetiline film «Metsikust merest» («Fra det Vilde Hav») viib meid antropotseeni ajastu häirivale ­teekonnale, kus kliima soojenemisest tingitud Atlandi ookeani talvetormid ja loodust saastav inimtegevus muudavad Euroopa lääneranniku mereloomadele eluohtlikuks. Täna kell 18 Kumu auditooriumis toimuva seansi juhatab sisse ETV saate «Osoon» saatejuht Kristo Elias. Filmil on eestikeelsed subtiitrid. Sissepääs on prii.