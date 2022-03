KULTUUR ⟩ Ungari režissöör: vaba inimene on ilus

Ungari kino torkab silma nii originaalloomingus kui rahvusvahelise keskusena, olles üks populaarsemaid võttepaiku Euroopas. «Dune», «Must Lesk», «Terminaator: Sünge saatus» on mõned hiljuti Ungaris üles võetud filmid, rääkimata seriaalidest. Samal ajal on Ungaris juba aastaid toimunud peaminister Viktor Orbani ja parempoolse valitsuse vastu suunatud protestid. Milline on situatsioon Ungaris arthouse'i filmitegija jaoks?

Ma ei saa sellest palju rääkida, sest ma ei tea sellest nii palju. Ungari on väike ja mitte väga jõukas riik. Sellelt tasandilt vaadates võib öelda, et Ungari kino on kaasaegses kontekstis mitmes võtmes edukas. Mulle meeldib Ungari kino mitmekihilisus. Sealsel kinol ei ole ühte keskset, vaid mitu erinevat suunda, mis kulgevad eri radadel. Ma lavastasin «Ihust ja hingest» väga väikese eelarvega ja sellele järgnes suur rahvusvaheline projekt «Minu abikaasa lugu». See oli väga kitsas võimaluste aken, millest tuli end läbi pressida.