Raha ja rahu – mis on siis, kui puudu on mõlemast

Kriis ajab kriisi taga, aga muusika- ja kultuurisektori roll on pakkuda jõudu ja inspiratsiooni. Kes toetab siis, kui jõud saab endalgi otsa? Kuidas aidata muusikasektor jalule, et tegijad saaks taas elavdada Eesti majandust ja pakkuda vaimutuge publikule. Kas Eesti riik on olnud muusikaettevõtete suhtes õiglane? Majanduslik mõju, toimetulek ja areng.