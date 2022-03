KULTUUR ⟩ Muusikaajakirjandus: kellele seda vaja on?

Keda teenindab muusikameedia – kas publikut või tegijat? Mis erinevused on reklaamirahale rajatud ja sõltumatute nišiväljaannete toimimismudelitel? Mis vahe on peegeldaval, turundaval ja mõtestaval kajastusel? Kes on tiheda teksti, kes «Vaata, kes peol käisid!» galeriide sihtgrupid? Kelle huve teenib muusikakriitika ja kes seda üldse loeb ning kas muusika vajab sotsmeedia ajastul veel «pärismeedia» eeskõnelejaid?