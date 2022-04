AK ⟩ Vana mees tahab hellust

Samasse ooperisse kuulub ka siinse arvustuse objektiks olev Jaak Kännu kogu «Üks südamelöök», mis on üllatavalt tugev raamat seni pigem harrastusluuletajaks peetud autorilt: sisult ja meeleolult kompaktne, ütlemiselt avameelne, vormilt kirju. Siin on nii vabavärssi, haikusid-tankasid kui ka mitmesugust riimluulet.

Känd tõestab oma raamatuga Pärnu luulekoolkonna juhi metafoori, et luuletaminegi on spordiala, milles saab järjepideva trenni abil edeneda – kes jälgib sotsiaalmeediat või külastab kirjandusüritusi, see teab, et Känd elabki viimasel ajal kirjanduse ruumis. Õnnestunud lahenduseks on ka Kännu kogus avalduv vormiline mitmekesisus – ainult vabavärsis poeetilise pinge väljakandmine nõuab geniaalset takti, seevastu ühe ja sama vormivõtte kordamine tekitab sageli tüdimust.