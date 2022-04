AK ⟩ Auto-, Berliini- ja põlvkonnaportree

Alul tundub, et need 208 lehekülge on mahukas autoportree. Siis mõistad, et lisaks iseendale portreteeritakse Berliini, ja lõpuks tõded, et see on teatud seltskonna ja põlvkonna portree, kuhu kuulub ka Kormašov. Enda kohta ütleb autor: «Olen nagu kass, kes on käinud kondamas kõikidel katustel ja lipsanud läbi igast keldriluugist» (lk 15). Hästi ja tabavalt öeldud.