NÄDALA PLAAT ⟩ Hävitaja progresseeruv evolutsioon

Tema interpretatsioonis muutuvad müsteeriumid kuidagi läbipaistvamaks, kuid säilitavad salapära ning olgugi teekond eikuhugi, teab Destroyer täpselt, kuhu ja kuidas läheb. Nojah, võib-olla ei tea ka, aga igal juhul on ta suurepärane giid ja reisikaaslane ning samal ajal objekt, mida on raske tähelepanuta jätta. Kuigi tegu on üsna tagasihoidliku artistiga. Samas on seegi taas vaieldav: esimest korda oma küllaltki pika karjääri jooksul on Bejar nüüd ise oma videotes üsna kesksel kohal.