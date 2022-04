Iggy Pop ise on «The Idioti» nimetanud Krafwerki ja James Browni ristandiks. Siin on hüplevat funk’i, krautrock’i monotoonsust, nii meeldejäävat poppi kui industriaalseid kõlasid ja gootilikkust – ehkki seda viimast sõna omal ajal veel ei kasutatud. Postpungi jaoks, nimetame «The Idioti» ennast art pop’iks või kuidas iganes, on see üks mõjukamaid albumeid. Kus viimane lugu «Mass Production» lõpeb, algab Joy Division. Ian Curtis kuulas seda plaati ka enne elust lahkumist.