Oma rahvaga ta tahtis/ei tahtnud olla koos

Surnud tähe kuma Christie’s oksjonil. Andy Warholi «Shot Sage Blue Marilyn» (1964) loodetakse minevat 200 miljoniga kaubaks. Varasem Warholi oksjonirekord kuulub 2013. aastal 105,4 miljoni USA dollariga müüdud teosele «Silver Car Crash (Double Disaster)». Kõige kallim 20. sajandi maal, mis on kunagi oksjonil müüdud, on Picasso «Les femmes d’Alger» (versioon «O»), mille eest maksti 2015. aasta mais 179 miljonit USA dollarit.

Andy Warholi peetakse sageli 20. sajandi teise poole kõige tähtsamaks kunstnikuks. Vahel öeldakse, et ta on üldse ­­20. sajandi tähtsaim kunstnik Picasso kõrval. Kindlasti on võimalik mõelda veel suuremalt (ehkki mis on üldse kunstist suurem?) ja väita, et Warhol on 20. sajandi teise poole üldse tähtsaim kultuuri­nähtus.